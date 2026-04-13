Emotionaler Auftritt im Fußballstadion: Henning Krautmacher präsentierte beim Heimspiel des 1. FC Köln seinen Inklusionssong "Zusammen laut" erstmals live. Unterstützt wurde der ehemalige Höhner-Frontmann von prominenten Mitstreitern und zahlreichen Beteiligten mit und ohne Behinderung.
Höhner-Legende Henning Krautmacher (69) hat sich mit einem besonderen Musikprojekt zurückgemeldet. Als der 1. FC Köln am 12. April den SV Werder Bremen im RheinEnergie-Stadion empfing, feierte sein Inklusionssong "Zusammen laut" Live-Premiere. Der Spieltag stand unter dem Motto "Zusammen laut für Inklusion". Es war der Höhepunkt der Saisonpartnerschaft "FC-Doppelpass" zwischen dem 1. FC Köln, seiner Stiftung und der Sozialorganisation Aktion Mensch.