1 Donald Trump zollte der US-Hymne wenig Respekt Foto: Evan El-Amin / Shutterstock.com

Was hat sich Donald Trump dabei gedacht? Wie auf einem geleakten Video zu sehen ist, zappelte der US-Präsident während der Nationalhymne beim Super Bowl herum und dirigierte ein imaginäres Orchester.

Eigentlich weiß jedes Kind, dass man sich während des Abspielens von Nationalhymnen respektvoll verhalten sollte und vor allem ruhig stehen bleibt. Vor allem in den USA wird sehr großen Wert daraufgelegt, dass man beim Ertönen von "The Star-Spangled Banner" strammsteht, seine rechte Hand zum Herzen führt und auf gar keinen Fall Faxen macht.

Dem US-Präsident Donald Trump (73) scheint dies jedoch offenbar recht egal zu sein, was nun in den Vereinigten Staaten für Kopfschütteln sorgt. Während der Hymne beim Super Bowl am vergangenen Sonntag stand Trump zwar auf, zappelte anschließend aber herum, zeigte auf irgendwelche Leute im Raum und dirigierte sogar ein imaginäres Orchester.

Heimliche Videoaufnahme

Wie Trump während der von Demi Lovato (27) zum Besten gegebenen Hymne beim gemeinsamen Football-Schauen in Mar-a-Lago nicht ruhig bleiben konnte, ist auf einem offenbar heimlich aufgenommenen Video zu sehen, das das Portal "TMZ" nun veröffentlichte. Er hätte damit mit einer Tradition gebrochen und ein Spektakel inszeniert, das sich nur um sich selbst drehe, heißt es in dem dazugehörigen Beitrag.

Seine Frau Melania (49) hingegen steht ruhig und unbeeindruckt neben ihrem Gatten und zollt der Hymne den ausreichenden Respekt. Zur Erinnerung: Sie ist gebürtige Slowenin und lebt erst seit 1995 in den USA. Jay-Z (50) und Beyoncé (38), die gemeinsam mit Trump den Super Bowl verfolgten, standen im Übrigen gar nicht erst auf, sondern lauschten den Klängen im Sitzen. Zumindest ohne Zappeln.