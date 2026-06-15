Beim Geburtstag von Vater Donald: Seltener Auftritt von Barron Trump

Es ist sein erster öffentlicher Auftritt seit Monaten gewesen: Barron Trump ist beim UFC-Event zu Ehren seines Vaters Donald Trump aufgetaucht. Der hochgewachsene 20-Jährige saß direkt hinter seinen Eltern - an einem Abend, der dem 80. Geburtstag des US-Präsidenten galt.
Lange war es still um Barron Trump (20). Nun aber tauchte der jüngste Sohn von US-Präsident Donald Trump (80) wieder im Rampenlicht auf. Wie Bilder zeigen, war der 20-Jährige am Sonntagabend beim Käfigkampf-Event zugegen, das unter anderem zu Ehren des 80. Geburtstags seines Vaters ausgerichtet wurde. Für Barron Trump bedeutete der Abend den ersten öffentlichen Auftritt seit Monaten.