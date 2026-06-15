Beim Geburtstag von Vater Donald: Seltener Auftritt von Barron Trump

Es ist sein erster öffentlicher Auftritt seit Monaten gewesen: Barron Trump ist beim UFC-Event zu Ehren seines Vaters Donald Trump aufgetaucht. Der hochgewachsene 20-Jährige saß direkt hinter seinen Eltern - an einem Abend, der dem 80. Geburtstag des US-Präsidenten galt.

Lange war es still um Barron Trump (20). Nun aber tauchte der jüngste Sohn von US-Präsident Donald Trump (80) wieder im Rampenlicht auf. Wie Bilder zeigen, war der 20-Jährige am Sonntagabend beim Käfigkampf-Event zugegen, das unter anderem zu Ehren des 80. Geburtstags seines Vaters ausgerichtet wurde. Für Barron Trump bedeutete der Abend den ersten öffentlichen Auftritt seit Monaten.

Zuletzt hatte er sich im Februar mit seinen Eltern Donald und Melania Trump (56) bei einem offiziellen Termin gezeigt, der Rede zur Lage der Nation. Damals saß er gemeinsam mit seinen Geschwistern und deren Partnern im Publikum, während sein Vater fast zwei Stunden lang eine Ansprache hielt.

Platz hinter den Eltern

Beim Kampfabend nahm Barron Trump direkt hinter seinen Eltern Platz, an der Seite seines Bruders Donald Trump Jr. und dessen Frau Bettina Anderson. Zu übersehen war er dabei nicht - Barron Trump überragt seine gesamte Familie um Längen und misst Berichten zufolge um die 2,06 Meter.

Auch der Rest der Familie war vertreten: Eric Trump mit Ehefrau Lara, Tiffany Trump mit ihrem Mann Michael Boulos sowie Trumps Enkelin Kai, die den Präsidenten erst Anfang des Monats zum dritten Spiel der NBA-Finals begleitet hatte.

Ein Sohn, der das Rampenlicht meidet

Auftritte wie dieser sind bei Barron Trump die Ausnahme. Der Student, der den Campus der New York University in Washington D.C. besucht, hält sich konsequent im Hintergrund. Einen eigenen Social-Media-Account führt er nicht, und auch während seines ersten Studienjahrs an der NYU blieb er Berichten zufolge für sich. Bei den großen Auftritten seines Vaters lässt er sich nur selten blicken.

Geburtstag und Jubiläum an einem Abend

Das UFC-Spektakel war offiziell dem 250. Geburtstag der USA gewidmet, fiel aber zugleich mit dem 80. Geburtstag des Präsidenten zusammen. Reibungslos verlief der Abend nicht: Wegen schlechten Wetters verzögerte sich der Start um eine Stunde. Statt um 20 Uhr begann das Programm mit sieben Kämpfen erst um 21 Uhr.