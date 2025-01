Beim Filmbrunch in München: Oktoberfest 1905 und mehr: BR präsentiert seine Jahreshighlights

In einem gut 40 Minuten langen Trailer hat der Bayerische Rundfunk beim traditionellen Filmbrunch am Freitag (24. Januar) seine Highlights für 2025 präsentiert. Den krönenden Abschluss machten die ersten Bilder zur Serienfortsetzung "Oktoberfest 1905". Fünf Jahre nach dem Erfolg der Eventserie "Oktoberfest 1900" wird die Saga rund um Wirtsfamilien auf dem berühmtesten Volksfest der Welt im Herbst dieses Jahres weitererzählt.

"Wannst mim Deife danzt": So geht es bei der "Oktoberfest"-Saga weiter

Die erste Vorschau wurde dominiert vom "Deifedanz", dem Hit der bayerischen Band Dreiviertelblut, diesmal allerdings gesungen von Schauspielerin Brigitte Hobmeier (48) in ihrer Rolle als Colina Kandl. Die Band hat für die Serie noch weitere Songs geschrieben, wie Hobmeier im Gespräch mit der Nachrichtenagentur spot on news im Münchner Literaturhaus verriet. "Und ich hatte die Ehre, dass ich diesen bekannten Hit singen durfte", freute sich die Schauspielerin. Eine gute Entscheidung. Hobmeiers Interpretation des "Deifedanz" in der Vorschau zeigt, worauf sich Fans in den vier neuen Folgen freuen dürfen. "Es geht wieder wild her, es wird wieder angezündet und verbrannt und gemordet und gesungen und gehurt", verspricht Hobmeier. Bis Herbst müssen sich Fans noch gedulden, ein genauer Starttermin für "Oktoberfest 1905" ist noch nicht bekannt.

Auch diese Erfolgsserien gehen weiter

Eine andere Highlight-Serie geht aber schon Ende des Monats weiter: Ab 31. Januar ist die zweite Staffel von "School of Champions" in der ARD-Mediathek abrufbar. Die Ausstrahlung im Ersten folgt ab dem 14. Februar. Die erste Staffel der Coming-of-Age-Serie über Schüler eines Ski-Internats erfreute sich besonders beim jungen Publikum großer Beliebtheit. Nach Angaben des BR wurde "School of Champions" im vergangenen Jahr über fünf Millionen Mal in der ARD-Mediathek gestreamt. Auch eine dritte Staffel wird bereits gedreht, wie Bettina Ricklef (58), Programmbereichsleiterin Spiel-Film-Serie beim BR, beim Filmbrunch verkündete.

Außerdem geht die Serie "Himmel, Herrgott, Sakrament" mit Stephan Zinner (50) als Pfarrer in der Hauptrolle in die zweite Runde. Neue Folgen befinden sich gerade in der Vorbereitung, so Ricklef. Bis dahin ist Zinner in weiteren Produktionen zu sehen, wie etwa in dem Dramafilm "Querschuss", der am 12. Februar im Ersten ausgestrahlt wird. Im Frühjahr ermittelt er wieder als Kriminalhauptkommissar Dennis Eden im "Polizeiruf 110". Der neue Fall führt ihn und Kollegin Cris Blohm (Johanna Wokalek, 49) in die Welt der Dragqueens. Der Trailer verspricht eine dramatische Überraschung.

So geht es mit "Tatort"-Star Axel Milberg weiter

Im Münchner "Tatort: Charlie", der am 2. März im Ersten ausgestrahlt wird, ermitteln Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl, 66), Ivo Batic (Miroslav Nemec, 70) und Kalli Hammermann (Ferdinand Hofer, 31) in einer Army Base. In dem Krimi hat außerdem Wilson Gonzalez Ochsenknecht (34) eine Gastrolle.

Fans des Kieler "Tatort"-Kommissars dürfen sich freuen. Nach seinem Abschied als Kommissar Klaus Borowski Mitte März wird Schauspieler Axel Milberg (68) noch in diesem Jahr im Film "Verschollen" im Ersten zu sehen sein. Ein konkreter Ausstrahlungstermin steht hier noch aus.

Weitere BR-Produktionen

Der Highlight-Trailer offenbart noch viele weitere Produktionen des BR, die Lust auf mehr machen, darunter etwa die Komödie "Eigentlich sollten wir", die Mini-Serie "Mord auf dem Inka-Pfad", "Allegro Pastell" und "Bubbles".