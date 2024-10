Beim Film Festival in New York: Daniel Craigs neuer lässig-legerer Look setzt neue Maßstäbe

Beim Film Festival in New York

1 Daniel Craig setzt mit seiner aktuellen Filmrolle sowie einem legeren Kleidungsstil neue Maßstäbe in seiner Karriere. Foto: Anthony Behar/ddp images/Sipa USA / Lev Radin/ddp images/Sipa USA

Der ehemalige "James Bond"-Darsteller Daniel Craig hat sich nicht nur auf der Leinwand, sondern auch in Sachen Mode neu erfunden. In New York präsentiert sich der Hollywoodstar einmal mehr in seinem neuen lässig-legeren Look.











Von seinem früheren James-Bond-Look ist nicht mehr viel zu erahnen. Der ehemalige 007-Darsteller Daniel Craig (56) hat am Sonntag in New York wieder einmal mit seinem neuen lässigen Look überrascht. Bei zwei Terminen im Big Apple präsentierte er seine auffallend legere Art sich zu kleiden.