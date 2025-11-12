Beim Einkaufen geklaut: 50-Jähriger in Weilimdorf nach Diebstahl festgenommen

1 Ein Detektiv beobachtete den Diebstahl und übergab den 50-Jährigen den alarmierten Polizeibeamten (Symbolbild). Foto: Marijan Murat/dpa

Ein 50 Jahre alter Mann wurde in Stuttgart-Weilimdorf festgenommen, nachdem er eine 70-jährige Kundin in einem Discounter bestohlen haben soll. Gegen ihn lag bereits ein Haftbefehl vor.











Link kopiert



Ein 50-jähriger Mann ist am Dienstagvormittag in Stuttgart-Weilimdorf festgenommen worden, weil er in einem Discounter die Geldbörse einer 70-jährigen Kundin gestohlen haben soll. Der Diebstahl ereignete sich laut Polizei gegen 10.30 Uhr, als der Tatverdächtige die Handtasche der Frau aus einem Einkaufswagen nahm und die Geldbörse daraus entwendete.