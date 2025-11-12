Beim Einkaufen geklaut: 50-Jähriger in Weilimdorf nach Diebstahl festgenommen
Ein Detektiv beobachtete den Diebstahl und übergab den 50-Jährigen den alarmierten Polizeibeamten (Symbolbild). Foto: Marijan Murat/dpa

Ein 50 Jahre alter Mann wurde in Stuttgart-Weilimdorf festgenommen, nachdem er eine 70-jährige Kundin in einem Discounter bestohlen haben soll. Gegen ihn lag bereits ein Haftbefehl vor.

Ein 50-jähriger Mann ist am Dienstagvormittag in Stuttgart-Weilimdorf festgenommen worden, weil er in einem Discounter die Geldbörse einer 70-jährigen Kundin gestohlen haben soll. Der Diebstahl ereignete sich laut Polizei gegen 10.30 Uhr, als der Tatverdächtige die Handtasche der Frau aus einem Einkaufswagen nahm und die Geldbörse daraus entwendete.

 

Ein Detektiv konnte den Diebstahl beobachten und sprach den Verdächtigen im Geschäft an. Daraufhin übergab er ihn den alarmierten Polizeibeamten. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den Mann bereits ein Haftbefehl wegen einer anderen Straftat vorlag.

Der Tatverdächtige wurde noch am selben Tag einem Haftrichter vorgeführt, der den bestehenden Haftbefehl in Vollzug setzte und den Mann in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

 