Beim Channel Aid Charity Konzert: Rea Garvey feiert Red-Carpet-Debüt mit Tochter Aamor

Nachdem Rea Garvey seine Kinder lange aus der Öffentlichkeit heraushielt, trat Tochter Aamor im vergangenen Jahr erstmals ins Rampenlicht. Nun zeigte sich das Vater-Tochter-Duo zum ersten Mal gemeinsam auf dem roten Teppich.

Rea Garvey (52) feierte sein Red-Carpet-Debüt mit Tochter Aamor (20). Jahrelang hielt der Sänger seine beiden Kinder aus der Öffentlichkeit heraus, doch 2024 wagte Aamor den Schritt ins Rampenlicht: Für sein Album "Halo" arbeitete ihr berühmter Vater mit ihr zusammen, drehte ein Musikvideo und nahm mit ihr ein Duett auf. Inzwischen ist Aamor selbst als Musikerin tätig. Nun präsentierten sich Vater und Tochter erstmals gemeinsam auf dem roten Teppich.

Rea und Aamor Garvey posieren auf dem roten Teppich Anlass für den gemeinsamen Auftritt war das Channel Aid Charity Konzert in Hamburg. Rea Garvey setzte dabei auf seinen gewohnt entspannten Stil: Er trug eine schwarze Jacke, kombiniert mit einem weißen T-Shirt und einer lockeren dunklen Hose. Weiße Sneaker rundeten den lässigen Look des 52-jährigen Sängers ab.

Seine Tochter Aamor erschien deutlich eleganter. Die 20-Jährige trug ein braunes, hochgeschlossenes Kleid mit feiner Raffung und transparentem Rockteil. Dazu kombinierte sie auffällige goldene XXL-Ohrringe, während ihre glatten, braunen Haare offen über die Schultern fielen.

Vater-Tochter-Duo steht gemeinsam auf der Bühne

Bei dem gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich sollte es nicht bleiben. Nachdem Gregor Hägele (25) als Voract die Bühne betrat, eröffnete Rea Garvey die dreitägige Konzertreihe im ausverkauften Deutschen Schauspielhaus Hamburg mit einer spektakulären Show.

Der Musiker stand dabei nicht nur mit dem 65-köpfigen Lufthansa Orchester und den 40 Stimmen des Chors Hamburg Voices auf der Bühne, sondern begrüßte auch besondere Gäste. Neben Kool Savas (50) und Ryan Hennessy (30) performte auch seine Tochter Aamor gemeinsam mit ihm.