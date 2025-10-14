Beim BFI London Film Festival: Mia Goth zeigt sich im Naked Dress

Mia Goth sorgt erneut mit einem transparenten Auftritt für Aufsehen. Bei einer Filmpremiere erschien sie in einem lilafarbenen Kleid mit tiefem Rückenausschnitt - und ließ dabei nur wenig Spielraum für Fantasie.

Mia Goth (31) zog beim BFI London Film Festival mit einem Hauch von Nichts alle Blicke auf sich. Zur Premiere ihres Films "Frankenstein" erschien sie in einem transparenten, lilafarbenen Kleid, unter dem ein dunkles Höschen hervorblitzte. Während das Naked Dress vorne hochgeschlossen blieb, offenbarte es hinten einen tiefen Rückenausschnitt bis knapp über die Unterwäsche. Lange Chiffonstreifen, die zu Ärmeln geknotet waren, rundeten den Look ab.

Dazu kombinierte Goth schwarze Riemchenheels, funkelnde Diamantohrringe, ein Armband und einen auffälligen Ring. Ihre dunklen Haare waren zu einer Hochsteckfrisur gestylt. Ihr Make-up setzte auf dramatisch betonte Augen, ein rosa Blush hob ihre Wangen hervor. Den Look rundete ein Nude-Lippenstift ab.

Zweiter Auftritt im Naked Dress innerhalb weniger Tage

Bereits bei der "Frankenstein"-Premiere in Los Angeles am 6. Oktober hatte die Schauspielerin auf Transparenz gesetzt. Goth präsentierte sich in einem schwarzen Kleid von Dior mit durchsichtiger Spitze, das den Blick auf ihre Unterwäsche freigab. Weite Ärmel und eine Schleife bedeckten den Brustbereich, Cut-outs legten etwas Haut frei. Schlichte Pumps und Diamantohrringe machten das gewagte Outfit komplett. Das Make-up fiel mit Eyeliner, Mascara und einem neutralen Lippenstift dezent aus.

Beide Red-Carpet-Auftritte absolvierte sie gemeinsam mit ihren Co-Stars aus "Frankenstein", darunter Jacob Elordi (28). In Los Angeles posierte er in einem rotbraunen Anzug und schwarzen Anzugschuhen für die Fotografen. In London wählte er einen schwarzen Anzug, den er mit einem weißen Hemd und einem schwarzen Mantel kombinierte. Eine Lederkrawatte und schwarze Schuhe machten das Ensemble komplett.

Ihre Rollen in der Neuverfilmung

Ab dem 7. November sind Mia Goth und Jacob Elordi in der Neuverfilmung des Klassikers "Frankenstein" auf Netflix zu sehen. Goth spielt Elizabeth Lavenza, die Verlobte von Victor Frankenstein, dargestellt von Oscar Isaac (46). Regie führt Guillermo del Toro (61), während Elordi die Rolle von Frankensteins Monster übernimmt. Auch Christoph Waltz (69) gehört zum Ensemble. Bei den Filmfestspielen von Venedig wurde "Frankenstein" mit rund 13-minütigen Standing Ovations gefeiert.