Angelina Jolies Tochter Zahara hat ihren Universitätsabschluss gefeiert - und dabei ein klares Zeichen gesetzt: Als sie die Bühne betrat, wurde sie ohne den Nachnamen ihres Vaters Brad Pitt aufgerufen.

Am vergangenen Wochenende fand am Spelman College in Atlanta die Abschlussfeier statt - und Zahara Jolie, die 21-jährige Tochter von Angelina Jolie (50) und Brad Pitt (62), hielt einen bemerkenswerten Moment bereit. Als sie die Bühne betrat, um ihr Zeugnis zum Bachelor of Arts in Psychologie in Empfang zu nehmen, wurde ihr Name laut "People" als "Zahara Marley Jolie" verlesen - obwohl im offiziellen Abschlussprogramm noch "Zahara Marley Jolie-Pitt" stand. Den Nachnamen ihres Vaters ließ sie schlicht weg.

Bereits im November 2023 hatte Zahara sich unter dem Namen Zahara Marley Jolie der Studentinnenverbindung Alpha Kappa Alpha angeschlossen. Und auch bei einem Brunch-Event der Pearls of Purpose Foundation im April dieses Jahres wurde sie unter diesem Namen als Gast begrüßt. Das Muster ist eindeutig: Von Brad Pitt will sich die 21-Jährige zumindest namentlich distanzieren.

Bewegende Worte über ihre Mutter

Beim Brunch-Auftritt im April nutzte Zahara die Gelegenheit, ihrer Mutter öffentlich eine Liebeserklärung zu machen. Laut einem auf Instagram veröffentlichten Video beschrieb sie die Beziehung zu Angelina Jolie als etwas ganz Besonderes: "Unsere Liebe füreinander ist eine gefundene", sagte sie. "Ich wurde mit sechs Monaten adoptiert und bekam die wunderbarsten Menschen als Geschwister - und eine Mutter, die uns die Werte vermittelt hat, anderen zu helfen, freundlich zu sein und stets danach zu streben, als Menschen zu wachsen."

Weiter führte sie aus, dass diese Werte in einer Welt, in der Freundlichkeit oft übersehen werde und das Helfen anderer seinen Preis habe, keine Selbstverständlichkeit seien. Sie sei dankbar, in Angelina Jolie ein Vorbild gehabt zu haben, das ihr zeige, "wie es aussieht, ein anständiger Mensch zu sein". Ihre Mutter sei "die selbstloseste, liebevollste und verständnisvollste Frau, die ich meine Mama nennen darf".

Angelina Jolie schwärmt von ihrer Tochter

Auch Angelina Jolie selbst hat sich in der Vergangenheit immer wieder bewundernd über Zahara geäußert. In einem Time-100-Gespräch im Juli 2020 sagte sie laut "USA Today", von ihrer Tochter "so viel gelernt" zu haben. "Meine Tochter stammt aus Äthiopien. Sie ist meine Familie, aber sie ist auch eine außergewöhnliche afrikanische Frau, und ihre Verbindung zu ihrem Land, ihrem Kontinent, gehört allein ihr - etwas, vor dem ich nur voller Ehrfurcht zurückweiche", sagte die Schauspielerin.

Zahara ist die älteste Tochter von sechs Kindern, die Jolie und Pitt gemeinsam großgezogen haben. Neben ihr sind das Pax (22), Maddox (24), die 19-jährige Shiloh sowie die 17-jährigen Zwillinge Vivienne und Knox. Die Scheidung von Jolie und Pitt wurde erst Ende 2024 nach einem langwierigen Rechtsstreit endgültig vollzogen. Ein öffentlich ausgetragener Rechtskonflikt besteht noch immer - zuletzt obsiegte Jolie vor Gericht mit einem Antrag, der die Herausgabe privater Nachrichten im Streit um ein gemeinsames Weingut verhindern sollte.