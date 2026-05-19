Angelina Jolies Tochter Zahara hat ihren Universitätsabschluss gefeiert - und dabei ein klares Zeichen gesetzt: Als sie die Bühne betrat, wurde sie ohne den Nachnamen ihres Vaters Brad Pitt aufgerufen.
Am vergangenen Wochenende fand am Spelman College in Atlanta die Abschlussfeier statt - und Zahara Jolie, die 21-jährige Tochter von Angelina Jolie (50) und Brad Pitt (62), hielt einen bemerkenswerten Moment bereit. Als sie die Bühne betrat, um ihr Zeugnis zum Bachelor of Arts in Psychologie in Empfang zu nehmen, wurde ihr Name laut "People" als "Zahara Marley Jolie" verlesen - obwohl im offiziellen Abschlussprogramm noch "Zahara Marley Jolie-Pitt" stand. Den Nachnamen ihres Vaters ließ sie schlicht weg.