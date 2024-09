Beim Bergwandern in Österreich: Zwei Deutsche verunglückt – darunter 31-Jährige aus Baden-Württemberg

1 Die Personen verunglückten beim Wandern in Österreich. (Symbolbild) Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire/IMAGO/Ana Fernandez

Zwei Deutsche sind beim Bergwandern in Österreich verunglückt. Darunter auch eine 31-Jährige aus Baden-Württemberg.











Link kopiert



Beim Bergwandern in Österreich sind zwei deutsche Urlauber tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, kam ein 65-Jähriger am Mittwoch in der Burggrabenklamm nahe St. Gilgen seitlich vom Weg ab und stürzte rund 150 Meter in die Tiefe. Die Ehefrau des Kölners setzte demnach einen Notruf ab, ein per Hubschrauber eingeflogener Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen.