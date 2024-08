Beim Bergsteigen tödlich verunglückt: 25-jähriger Deutscher in Abruzzen ums Leben gekommen

1 Außenansicht der Ortskirche eines Abruzzen-Dorfes bei L’Aquila. Nach tagelanger Suche wurde ein vermisster deutscher Student in den Abruzzen tot entdeckt. Foto: dpa/Lena Klimkeit

Ein Student bricht zu einer Wanderung in der mittelitalienischen Gebirgskette auf, doch kommt nicht zurück. Eine tagelange Suche beginnt - und endet mit einer tragischen Gewissheit.











In Italien ist der Leichnam eines 25 Jahre alten Deutschen gefunden worden, der vermutlich beim Bergsteigen ums Leben kam. Der Tote wurde nach Angaben der Bergwacht nach tagelanger Suche in einer Schlucht am 2561 Meter hohen Monte Prena in der mittelitalienischen Gebirgskette der Abruzzen entdeckt. Dabei kamen auch Hubschrauber und Drohnen zum Einsatz.