Im Rahmen des Ballonblühens wird Sophia im April im Ludwigsburger Blühenden Barock zu Gast sein. Im Gespräch berichtet sie, was sie mit ihren Songs erreichen will und welche Highlights in diesem Jahr anstehen.

Im vergangenen Jahr war sie bereits als Vorband von Wincent Weiss bei den KSK Music Open im Ludwigsburger Schlosshof zu Gast. In diesem Jahr gehört ihr die Bühne nun ganz allein: Singer- und Songwriterin Sophia startet am 12. April beim Ballonblühen im Blühenden Barock in ihre Sommertour.

„Das ist irgendwie total krass. Es ist noch gar nicht so lange her, dass ich als Support von Wincent Weiss da war. Und jetzt darf ich ein eigenes Konzert spielen“, sagt die 29-Jährige voller Vorfreude. Im September erschien ihr zweites Studioalbum „Wenn es sich gut anfühlt“, das auch Namensgeber der diesjährigen Tour ist. Ihre Songs handeln von den großen Gefühlen, von Alltagssituationen und davon, sich so zu nehmen, wie man ist.

„Mir ist es wichtig, dass in den Songs immer etwas Ermutigendes steckt“, sagt Sophia Bauckloh, wie sie mit bürgerlichen Namen heißt. So singt sie beispielsweise „Wenn es sich gut anfühlt, kann es nicht schlecht sein. Niemand auf der Welt weiß, was dir fehlt, also hör doch einfach auf dein Bauchgefühl“ oder „Du bist so viel schöner, so viel größer, als dein Kopf dir erzählt“. Anfangs habe sie gedacht, sie sei alleine mit ihren Gefühlen und Gedanken. „Dann kam das Feedback, dass sich viele Leute damit identifizieren können. Das ist ein schönes Gefühl.“

Stark wie ein Mädchen

Der Song „Wie ein Mädchen“ beschreibt das Leben vieler Mädchen und Frauen – und auch ein bisschen die Geschichte von Bauckloh. „Man bekommt oft zu hören, dass man etwas wie ein Mädchen macht. Aber warum ist das denn etwas schlechtes?“, fragt sie sich. Besonders in der Musikindustrie sei sie von überwiegend männlichen Kollegen umgeben. „Ich habe das Gefühl bekommen, dass ich das alleine eh nicht hinbekomme“, sagt sie. „Es war mir wichtig, diesen Song zu schreiben. Jede Frau hat schon einmal eine solche Erfahrung gemacht.“

Die Single war die erste Veröffentlichung nach knapp zwei Jahren musikalischer Pause. „Für mich war der Song ein Zeichen. Leute, hier bin ich wieder!“ Einblicke ihrer jüngsten Tour zeigen, wie einflussreich ihre Lieder sein können. „Da waren viele kleine Mädchen, die diesen Song mitsingen. Man sieht, wie stark sie sich dabei fühlen. Das finde ich schön“, sagt Bauckloh.

Doch nicht nur junge Mädchen feiern auf den Konzerten zu ihrer Musik. „Meine Zielgruppe ist deutlich älter und auch männlicher als viele denken.“ Zwischen 25 und 35 Jahren seien die meisten Fans. „Ich finde es super, dass Mamas mit ihren Kindern kommen und beide voll am Abfeiern sind.“

Von der Goldschmiedin zur Komponistin

Nachdem es Bauckloh im Jahr 2012 bei der RTL-Castingshow Deutschland sucht den Superstar bis in den Recall auf die Malediven geschafft hatte, konzentrierte sie sich zunächst auf ihre Ausbildung als Goldschmiedin und ihr Duales Studium. „Ich habe angefangen bei einer Schmuckdesignerin im Marketing zu arbeiten“, berichtet sie.

2021 kam ihre musikalische Karriere richtig ins Rollen, nachdem sie ihre selbstkomponierten Songs auf den Plattformen Instagram und TikTok veröffentlicht hatte. „Irgendwann war ich nur noch donnerstags bis samstags im Büro und den Rest der Zeit im Studio“, erinnert sie sich. „Ich hatte eine wirklich verständnisvolle Chefin. Noch im selbsten Jahr erschien ihre erste Single „Niemals allein“, erste Live-Auftritte kamen dazu. „Irgendwann kam dann der Plattenvertrag bei Universal und ich habe nur noch stundenweise im Büro gearbeitet.“

Teil des Disneyfilms Vaiana 2

Die Komponistin blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Ihr zweites Album stieg direkt auf Platz vier der deutschen Albumcharts ein. Mit ihrer Roségold-Tour habe sie mehr als dreimal so viele Tickets verkauft als in den Vorjahren. Und am Ende ging noch ein großer Kindheitstraum in Erfüllung. „Ich durfte den Song für den Disneyfilm Vaiana 2 einsingen“, berichtet sie. „Das ist eine richtige Ehre für mich. Meine Stimme ist einfach jetzt in diesem Film. Und das bleibt ja auch so“, sagt die Sängerin erfreut. Schon als Kind sei sie großer Fan von Arielle und dem Lied „Farbenspiel des Winds“ aus Pocahontas gewesen.

Viele Live-Konzerte und ein neues Album

Für dieses Jahr stehen überwiegend Live-Auftritte und das Schreiben von neuen Songs auf dem Programm. „Ich freue mich auf den Sommer. So viele Sommerkonzerte hatten wir noch nie.“ Für Ende 2025 oder Anfang 2026 plant sie ein weiteres Album. „Momentan habe ich viele Songwriting-Sessions, um neue Songs zu schreiben“, sagt Bauckhol. Inspiration dafür finde sie auch im Alltag. „Oft habe ich einen Situation, einen Gedanken oder sogar eine Melodie, die ich mir dann notiere.“ Aus manchen spontanen Ideen entstehe dann ein neuer Song.

Und wie schaltet sie bei all dem Trubel ab? „Ich stelle immer noch hobbymäßig Schmuck her. Das ist für mich wie für andere Menschen puzzeln.“ Auch ein großer Waldspaziergang mit ihrem Hund sei eine willkommene Abwechslung zur Musikkarriere.