Bei dem Vorfall entstand ein Schaden von mindestens 13 000 Euro.

Ein älterer Herr blieb mit seinem Wagen in Bietigheim an einem anderen Auto hängen. Das hatte Folgen.















Bietigheim-Bissingen - Ein Rentner hat am Mittwoch beim Ausparken auf dem Parkplatz des Kauflands in Bietigheim zwei Autos beschädigt und einen Schaden von mindestens 13 000 Euro verursacht. Der Mercedes des 76-Jährige hatte sich beim Rückwärtsfahren am Heck eines Mazdas, der neben ihm stand, verhakt.

Vom Brems- auf das Gaspedal gerutscht

Als der Unfallverursacher versehentlich vom Brems- auf das Gaspedal rutschte, zog er das andere Fahrzeug mit sich. Dabei rammte der Mazda zu allem Unglück auch noch einen Citroën. Verletzt wurde niemand.