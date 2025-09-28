Beim Auftakt seiner US-Tour: Historischer Moment: Paul McCartney singt Help! in voller Länge

Zum Auftakt seiner US-Tour hat Paul McCartney das Publikum mit einer ganz besonderen Eröffnung überrascht. Der britische Musiker sang erstmals den legendären John-Lennon-Song "Help!" in voller Länge.

Paul McCartney (83) hat zum ersten Mal in seiner Karriere den mit John Lennon (1940-1980) verbundenen Beatles-Song "Help!" öffentlich in voller Länge gesungen. Wie "Variety" berichtete, eröffnete er mit dem denkwürdigen Auftritt seine Tournee "Got Back", die ihn in den nächsten Wochen durch die USA führt.

Bisher nur "Help!"-Ausschnitte gesungen Rund 4.900 Zuschauerinnen und Zuschauer kamen dem Bericht zufolge am Freitagabend im Santa Barbara Bowl in den Genuss des historischen Moments. In früheren Konzerten hat McCartney das Lied höchstens in kurzen Teilen gesungen, etwa 1990 als rund 50-sekündigen Ausschnitt als Teil eines Lennon-Tributmedleys gegen Ende der Show.

In den vergangenen Jahren hat er aber immer mal wieder Konzerte mit einer Nummer begonnen, die mit seinem Beatles-Kollegen John Lennon in Verbindung steht, zum Beispiel "A Hard Day's Night". Aber "Help!" wird noch stärker mit dem legendären Musiker, der 1980 in New York erschossen wurde, identifiziert.

Bis 25. November auf US-Tour

Ob Paul McCartney nun jedes seiner Tourkonzerte mit dem Kult-Hit eröffnet, bleibt abzuwarten. Sein nächster Auftritt ist am 29. September in Palm Springs. Die Tour endet am 25. November in Chicago.