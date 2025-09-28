Beim Auftakt seiner US-Tour: Historischer Moment: Paul McCartney singt Help! in voller Länge

Zum Auftakt seiner US-Tour hat Paul McCartney das Publikum mit einer ganz besonderen Eröffnung überrascht. Der britische Musiker sang erstmals den legendären John-Lennon-Song "Help!" in voller Länge.
Paul McCartney (83) hat zum ersten Mal in seiner Karriere den mit John Lennon (1940-1980) verbundenen Beatles-Song "Help!" öffentlich in voller Länge gesungen. Wie "Variety" berichtete, eröffnete er mit dem denkwürdigen Auftritt seine Tournee "Got Back", die ihn in den nächsten Wochen durch die USA führt.