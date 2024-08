Beim And Just Like That...-Dreh: Kristin Davis: Ihr Kleines Schwarzes erinnert an einen SATC-Look

Kristin Davis wurde bei Dreharbeiten zur neuen Staffel "And Just Like That..." in New York gesichtet. Dabei erinnert ihr Outfit stark an einen bestimmten Fashion-Moment aus "Sex and the City". Ist es dasselbe Kleid?

Aktuell sind die Dreharbeiten zur neuen Staffel "And Just Like That..." in vollem Gange. Und es wäre für einen Ableger der berühmten Kult-Serie "Sex and the City" natürlich sehr unüblich, wenn die Hauptdarstellerinnen rund um Sarah Jessica Parker (59) nicht immer wieder für großartige Fashion-Momente sorgen würden. Zuletzt wurde Kristin Davis (59) alias Charlotte York bei den Dreharbeiten zur dritten Staffel in New York gesichtet. Bei ihrem aktuellen Look müssen eingefleischte Fans direkt an eine ganz bestimmte Szene aus der fünften "Sex and the City"-Staffel denken.

Diesen Kult-Modemoment lässt Kristin Davis wieder aufleben

Davis zeigte sich beim Dreh in einem trägerlosen schwarzen Midikleid, das Erinnerungen an ihren ikonischen Look aus der fünften Folge von "SATC"-Staffel fünf weckt. In dieser Episode besucht die Galeristin in einem engen, schulterfreien Kleinen Schwarzen die Buch-Releaseparty ihrer Freundin Carrie Bradshaw. Jenes figurbetonte Kleid scheint nun wieder seinen Weg in das Serien-Geschehen gefunden zu haben - in welchem Kontext ist allerdings noch ungewiss.

Beim Dreh am Dienstag (30. Juli) trug Davis das Kleid in Kombination mit einer leicht transparenten schwarzen Strumpfhose, schwarzen Riemchen-Pumps und einer kleinen Umhängetasche von Chanel. Ihr braunes Haar trug sie dazu offen, während silbern glänzender Schmuck den Look abrundete.

Auf Aufnahmen von den Dreharbeiten ist zudem zu sehen, wie sie in diesem eleganten Outfit aus Versehen über den legendären TV-Statisten "Radio Man" (73) stolpert, als sie ein Restaurant verlässt. Der Schauspieler, der für über 300 Cameo-Auftritte in Film und Fernsehen bekannt ist, schiebt auf den Fotos einen voll beladenen Einkaufswagen, in dem sich zudem ein Schild befindet auf dem steht "Will Work 4 Ozempic". Dabei handelt es sich um ein Diabetes-Medikament.

"And Just Like That..." spielt elf Jahre nach den Ereignissen des letzten "Sex and the City"-Films. Carrie Bradshaw (Parker), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon, 58) und Charlotte York (Davis) sind beste Freundinnen geblieben und stellen sich den Herausforderungen des Lebens in den 50ern.

Kein Wiedersehen mit Samantha Jones

Auf ein Wiedersehen mit Kim Catrall (67) als Samantha Jones hoffen Fans vergeblich. Erst kürzlich erteilte die Schauspielerin einem Auftritt in der Serie eine klare Absage. Am Sonntag, 21. Juli, dementierte sie Spekulationen, dass sie ihre Rolle Samantha Jones erneut spielen werde. Ein Fan hatte gefragt, ob sie in der dritten Staffel dabei sein werde, woraufhin sie auf X (früher Twitter) schrieb: "Oh, das ist so nett, aber das bin ich nicht."