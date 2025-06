Beim 71. Taormina Film Festival: Seltener Auftritt: Helen Hunt wird für ihr Lebenswerk geehrt

Wiedersehen mit Helen Hunt (61): Die Oscarpreisträgerin wurde beim 71. Taormina Film Festival in Italien mit dem Lifetime Achievement Award ausgezeichnet. Die 61-jährige Schauspielerin erschien am Donnerstag in einem eleganten Neckholder-Dress mit Blumenmuster zu der Galaveranstaltung im Teatro Antico der sizilianischen Stadt Taormina - ihr erster offizieller Red-Carpet-Auftritt seit mehreren Monaten.

Beeindruckende Bilanz: Ein Oscar, vier Golden Globes, vier Emmys

Die Auszeichnung würdigt Hunts beeindruckende Laufbahn, die sich über mehrere Jahrzehnte erstreckt und mit zahlreichen prestigeträchtigen Preisen gekrönt wurde. In ihrer Karriere sammelte sie einen Academy Award, vier Golden Globe Awards und vier Emmy Awards - eine Bilanz, die nur wenige Künstler vorweisen können.

"Es ist eine Ehre für uns, Helen Hunt in Taormina willkommen zu heißen", erklärte Tiziana Rocca, die künstlerische Leiterin des Festivals. "Ihre Anwesenheit stellt eine Brücke zwischen großartigem internationalem Kino und der ewigen Schönheit unseres Landes dar. Mit ihrer Eleganz, ihrem vielseitigen Talent und ihrer künstlerischen Beständigkeit verkörpert Helen die Werte, die unser Festival feiern möchte: Leidenschaft, Engagement und Liebe zum filmischen Erzählen."

Der Lifetime Achievement Award sei "eine herzliche und wohlverdiente Hommage an eine Künstlerin, die Generationen von Zuschauern und Kollegen zu inspirieren vermag", so Rocca weiter. Hunt reiht sich mit dieser Auszeichnung in eine illustre Liste von Preisträgern ein, zu denen in diesem Jahr auch Regielegende Martin Scorsese (82), Hollywoodstar Michael Douglas (80) und die französische Filmikone Catherine Deneuve (81) gehören.

"Verrückt nach dir" machte sie zum TV-Star

Ihren größten Triumph feierte Hunt 1998, als sie für ihre unvergessliche Rolle in der romantischen Komödie "Besser geht's nicht" sowohl den Oscar als auch den Golden Globe als beste Hauptdarstellerin gewann. An der Seite von Jack Nicholson (88) und Greg Kinnear (61) verkörperte sie in dem Film eine Kellnerin, die das Leben eines zwanghaften Schriftstellers völlig auf den Kopf stellt.

Doch nicht nur auf der großen Leinwand hinterließ Hunt mit Filmhits wie "Twister" (1996) oder "Cast Away" (2000) ihre Spuren. Besonders prägend war ihre Rolle in der langjährigen Comedyserie "Verrückt nach dir" ("Mad About You"), die von 1992 bis 1999 lief. In der Show über ein New Yorker Ehepaar bewies Hunt ihr komödiantisches Talent und wurde dafür mit drei Golden Globe Awards belohnt. Die Serie machte sie zu einem der bekanntesten Gesichter des amerikanischen Fernsehens der 90er Jahre.

Sie hat sich rar gemacht

In den letzten Jahren ist Hunt jedoch deutlich seltener auf der Leinwand oder im TV zu sehen. Die einst so präsente Schauspielerin hat sich weitgehend aus dem Rampenlicht zurückgezogen und nimmt nur noch sporadisch Filmprojekte an. Zuletzt war sie in drei Folgen der vielfach Emmy- und Golden-Globe-prämierte Comedyserie "Hacks" zu sehen. Auch auf dem roten Teppich ist die 61-Jährige nur noch selten Gast.