Beim 69. BFI London Film Festival: Unübersehbar! Claire Foy im Minikleid mit riesigen Schulterpolstern

Ein Auftritt, der im Gedächtnis bleibt: Claire Foy (41) wusste bei der Premiere ihres neuen Films genau, wie sie die Blicke auf sich zieht. Am Sonntagabend betrat die Britin in einem außergewöhnlichen Outfit den roten Teppich der Royal Festival Hall. Das schwarze Minikleid mit seinen markanten XXL-Schulterpolstern und den dramatischen Cape-Ärmeln war mehr als nur ein modisches Statement - es unterstrich ihre Präsenz als Hauptdarstellerin des Abends.