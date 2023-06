1 Günter Wanner fordert, der Bürgermeisterin noch Zeit zu lassen. Foto: Oliver von Schaewen

Beilstein - Unter Beschuss geraten ist die Beilsteiner Bürgermeisterin Barbara Schoenfeld. Ihr wird vorgeworfen, willkürlich Mitarbeiter an andere Stellen versetzt zu haben. Auch mangele es ihr an Transparenz. Inzwischen hat die vor zehn Monaten neu gewählte Rathauschefin auf die Vorhaltungen unter anderem in einem Interview öffentlich reagiert. Sie selbst sieht sich im Recht und legt aus ihrer Sicht plausible Erklärungen vor. Doch wie kommt das bei den Beilsteinern an? Wie sieht das Stimmungsbild aus: Gibt es Kritik oder überwiegend Unterstützung? Auf jeden Fall gibt es den Rat, die Kommunikation zu verbessern.