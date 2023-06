1 Barbara Schoenfeld wünscht sich eine zivilisiertere Diskussionskultur. Foto: Stadt Beilstein

Die Beilsteiner Bürgermeisterin Barbara Schoenfeld nimmt Stellung zu den Vorwürfen bezüglich ihrer Amtsführung und weist die Kritik als nicht konstruktiv zurück. Unter anderem war ihr Willkür bei der Personalbesetzung in der Verwaltung vorgeworfen worden.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Beilstein - Die seit Mitte Juni 2021 amtierende Beilsteiner Bürgermeisterin Barbara Schoenfeld stand in den vergangenen Wochen enorm im Kreuzfeuer. In einem anonym in der Stadt aufgehängten Schreiben und in einem Beitrag der Gemeinderatsfraktion Initiative Beilstein im Amtsblatt war unter anderem die Rede von eigenmächtigen Entscheidungen und willkürlichen Versetzungen in der Verwaltung.