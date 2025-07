Beilrode: Mann schläft nach Einbruch auf Feld ein – und wird festgenommen

1 Die Polizei nahm den Mann fest (Symbolbild). Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Rolf Vennenbernd

Ein Mann schläft auf einem Feld in Nordsachsen, um ihn herum Gegenstände wie ein Tresor und ein Koffer. Bei ihren Ermittlungen stößt die Polizei auf einen Einbruch in der Nähe.











Link kopiert



Ein mutmaßlicher Dieb ist nach einem Einbruch in Nordsachsen nicht weit gekommen, sondern offenkundig von seiner Müdigkeit überwältigt worden. Ein Zeuge sichtete den Mann am Sonntagmorgen schlafend auf einem Feld bei Beilrode, wie die Polizei mitteilte. In einem weiten Umkreis um ihn herum lagen Gegenstände wie ein Tresor und ein Koffer.