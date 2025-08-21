Beide wurden zu Skandalfiguren: Amanda Knox und Monica Lewinsky über Trauma und Selbstbestimmung

Amanda Knox und Monica Lewinsky haben Scham und öffentliche Ächtung erlebt. In einem Interview erzählen beide nun, wie sie die Kontrolle über ihr Leben und ihre Geschichten zurückgewannen.
Für die Weltpresse waren sie Schlagzeilen, wurden zu Symbolfiguren für Skandal und Scham - und mussten jahrelang mit den Folgen leben. Heute wollen Monica Lewinsky (51) und Amanda Knox (38) ihre Geschichten selbst erzählen. Im gemeinsamen Interview haben die beiden nun darüber gesprochen, wie sie einander fanden, sich gegenseitig halfen und wie daraus eine TV-Serie über Knox' Schicksal entstand.