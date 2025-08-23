Während Miley Cyrus bereits als Sängerin und Schauspielerin weltweit Erfolge feierte, war ihre Schwester Noah noch ein kleines Kind. Durch den Karriereweg ihrer großen Schwester habe sie viel gelernt, verrät die 25-Jährige nun in einem aktuellen Interview.
Noah Cyrus (25) hat verraten, wie es war, als jüngere Schwester des Weltstars Miley Cyrus (32) aufzuwachsen. Ihre große Schwester wurde bereits als Kind zum Superstar: Mit der Hauptrolle in der Disney-Serie "Hannah Montana" avancierte Cyrus über Nacht zum Teenie-Idol. Heute zählt sie zu den erfolgreichsten Sängerinnen ihrer Generation. Noah Cyrus erlebte den Karriereweg ihrer Schwester hautnah mit. Wie das für sie war, erzählt die 25-Jährige, die selbst Sängerin ist, jetzt im "People"-Interview.