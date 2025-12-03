Beide moderierten Wetten, dass..?: Geschockter Wolfgang Lippert wünscht Thomas Gottschalk viel Kraft

Wolfgang Lippert zeigt sich tief betroffen von der Nachricht über Thomas Gottschalks Krebsdiagnose. Der ehemalige "Wetten, dass..?"-Moderator richtet herzliche Worte an seinen legendären Vorgänger und Nachfolger - und setzt auf die Kraft der Fans.

Als die Diagnose von Thomas Gottschalk (75) am Wochenende öffentlich wurde, ging ein spürbarer Schock durch die Öffentlichkeit. Auch Moderator Wolfgang Lippert (73) traf die Meldung mitten ins Herz. "Die Nachricht von Thomas Diagnose hat mich sehr geschockt. Ich wünsche ihm, seiner Frau Karina und seiner Familie viel Kraft und Zuversicht", erklärt er der Nachrichtenagentur spot on news.

Diese Worte kommen von einem langjährigen Weggefährten, der genau weiß, welche Bedeutung Gottschalk für Generationen von Fernsehzuschauern hat. Lippert moderierte "Wetten, dass..?" zwischen 1992 und 1993 und trat damals in die Fußstapfen des Showgiganten Gottschalk, der die Samstagabendshow bereits von 1987 bis 1992 prägte. Nach Lippert kehrte Gottschalk zurück und führte erneut von 1994 bis 2011 sowie von 2021 bis 2023 durch die Sendung.

Wolfgang Lippert: "Seine Fans werden ihn durch die Show tragen"

Dass Lippert nun öffentlich Mitgefühl zeigt, steht auch für echte Kollegialität und menschliche Wärme. Mit Blick auf Gottschalks bevorstehende Abschiedsshow "Denn sie wissen nicht, was passiert" mit Günther Jauch (69) und Barbara Schöneberger (51) am Samstag (6. Dezember) um 20:15 Uhr bei RTL und auf RTL+, ergänzt Lippert zuversichtlich: "Seine vielen Fans werden ihn durch die Show am Samstag tragen."

Thomas Gottschalk hatte bereits im Mai angekündigt, sich mit seinem Auftritt am Nikolausabend aus der Samstagabendunterhaltung zu verabschieden. Damals führte er sein Alter als Grund an. Trotz der nun öffentlich gewordenen Krebsdiagnose wird der Auftritt wie geplant stattfinden, bestätigte der Sender.

Am Sonntag hatten Thomas Gottschalk und seine Ehefrau Karina öffentlich gemacht, dass der langjährige Star-Moderator an Krebs erkrankt ist, nachdem es zuvor Kritik und Spott für seine jüngsten Auftritte gegeben hatte. Der TV-Star wurde in den vergangenen Monaten zweimal operiert, ohne dass die Öffentlichkeit davon wusste. Bis heute muss Gottschalk starke Schmerzmittel einnehmen.