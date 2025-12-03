Beide moderierten Wetten, dass..?: Geschockter Wolfgang Lippert wünscht Thomas Gottschalk viel Kraft

Wolfgang Lippert zeigt sich tief betroffen von der Nachricht über Thomas Gottschalks Krebsdiagnose. Der ehemalige "Wetten, dass..?"-Moderator richtet herzliche Worte an seinen legendären Vorgänger und Nachfolger - und setzt auf die Kraft der Fans.
Als die Diagnose von Thomas Gottschalk (75) am Wochenende öffentlich wurde, ging ein spürbarer Schock durch die Öffentlichkeit. Auch Moderator Wolfgang Lippert (73) traf die Meldung mitten ins Herz. "Die Nachricht von Thomas Diagnose hat mich sehr geschockt. Ich wünsche ihm, seiner Frau Karina und seiner Familie viel Kraft und Zuversicht", erklärt er der Nachrichtenagentur spot on news.