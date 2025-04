Das Leben geht weiter: Und so kehrt Jennifer Lopez nach der Scheidung und dem offenen Interview von Ben Affleck zur Arbeit zurück. Sie wurde am Set für einen neuen Netflix-Film gesichtet. Am selben Tag stand auch ihr Ex wieder vor der Kamera, aber für ein anderes Projekt und an einem anderen Ort.

Jennifer Lopez (55) und Ben Affleck (52) stürzen sich nach der Scheidung wieder in die Arbeit. Beide Stars stehen derzeit für zwei verschiedene Filme vor der Kamera.

J.Lo wurde am 3. April bei Dreharbeiten für die Netflix-Romanze "Office Romance" in einem Vorort von New Jersey gesichtet, wie "TMZ" berichtete. Dabei trug sie ein weißes Top und einen schwarzen Rock. Während sie sich bei Veranstaltungen gerne den Fotografen präsentiert, versuchte sie am Set, den Paparazzi zu entkommen: Auf dem Weg von einem Restaurant - das wegen der Dreharbeiten geschlossen war - zu ihrem Auto ging sie zügig und hielt ihren Kopf die ganze Zeit gesenkt.

Die Handlung von "Office Romance" ist noch unbekannt, aber laut "TMZ" werden neben Lopez noch "Ted Lasso"-Star Brett Goldstein (44) und "GLOW"-Schauspielerin Betty Gilpin (38) mitspielen.

Ebenfalls am Freitag wurde Lopez' Ex-Mann Ben Affleck an einem Filmset abgelichtet - allerdings tausende Kilometer entfernt an der US-Westküste. Während einer Drehpause des Thrillers "Animals" in Los Angeles genoss der Schauspieler einen Kaffee und eine Zigarette. Wie Fotos zeigen, die "Page Six" vorliegen, trug er dabei einen Ehering - der zu seiner Rolle in dem Netflix-Film gehört.

"Es gab keinen Skandal"

Im März sorgte Affleck mit einem Interview in der Zeitschrift "GQ" für Aufsehen, in dem er erstmals über die Trennung sprach. "Es gab keinen Skandal, keine Seifenoper, keine Intrigen. In Wahrheit kann man es gar nicht richtig zusammenfassen. Man kann nicht einfach sagen: 'So ist es passiert.' Es ist eine Geschichte zweier Menschen, die versucht haben, ihr Leben und ihre Beziehung unter einen Hut zu bekommen, so wie wir es alle normalerweise tun."

In dem Interview dementierte er Berichte, wonach Lopez' Dokumentarfilm "Greatest Love Story Never Told" über ihre Liebesgeschichte "einen schweren Bruch" in ihrer Beziehung verursacht habe. Affleck gab jedoch zu, dass die beiden unterschiedliche Ansichten zum Thema Privatsphäre hätten.

Gescheitertes Liebes-Comeback

Das Ex-Paar, das keine gemeinsamen Kinder hat, verbindet eine lange Geschichte. Anfang der 2000er bildeten sie schon einmal eines der angesagtesten Traumpaare Hollywoods. Ihre Verlobung platzte allerdings. 2021 fanden sie dann wieder zusammen und heirateten 2022. Nur zwei Jahre später - im Sommer 2024 - trennten sie sich dann wieder. Seit dem 21. Februar 2025 sind sie geschieden.