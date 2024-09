Ein Unbekannter starrt auf einer Zugfahrt von Karlsruhe nach Stuttgart eine 16-Jährige an und deutet an, sie küssen zu wollen. Als sich die 16-Jährige zu ihrer gleichaltrigen Freundin begibt, folgt ihr der Mann.

Ein bislang unbekannter Mann hat am Samstagabend in einem Zug zwischen Karlsruhe und Stuttgart zwei 16 Jahre alte Mädchen sexuell belästigt. Die Bundespolizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten mitteilen, starrte der Unbekannte eine der 16-Jährigen gegen 20.30 Uhr an und deutete an, sie küssen zu wollen. Die Jugendliche ging daraufhin zu ihrer gleichaltrigen Freundin, die sich im hinteren Abteil befand. Der Unbekannte folgte ihr allerdings und setzte sich in die Nähe der beiden jungen Frauen. Von dort aus blickte er sie an und nahm mehrmals seinen Finger in den Mund.

Daraufhin baten die beiden Jugendlichen einen unbekannten Reisenden um Hilfe. Dieser stellte sich schließlich zwischen den Mann und die 16-Jährigen. Die Mädchen stiegen am Stuttgarter Hauptbahnhof aus, wobei derzeit noch unklar ist, wo der mutmaßliche Täter den Zug verließ.

Bei dem Unbekannten soll es sich um einen Mann mit dunklen kurzen Haaren handeln, der zur Tatzeit mit einer blauen Jeanshose, einer schwarzen Jacke sowie Turnschuhen bekleidet war. Die Bundespolizei nimmt unter der Telefonnummer 0711/870350 Zeugenhinweise entgegen.