Bei Zeremonie auf Schloss Windsor: König Charles III. trauert um Opfer von Hubschrauberabsturz

1 König Charles III. während einer Rede am 5. Juni auf Schloss Windsor. Foto: ddp images/Aaron Chown/PA Wire

Nach dem Absturz eines Militärhubschraubers in England hat König Charles III. während einer militärischen Zeremonie auf Schloss Windsor den drei Opfern gedacht.











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Während einer Zeremonie auf Schloss Windsor hat König Charles III. (77) den Absturz eines Militärhubschraubers angesprochen, der sich kürzlich in der Nähe der englischen Stadt Okehampton ereignet hat. Bei dem Unglück sind laut britischem Verteidigungsministerium während einer Übung eine Royal-Navy-Angehörige sowie zwei männliche Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen. Charles habe sich "zutiefst erschüttert" gezeigt, wie unter anderem der britische "Independent" schreibt. Vor Beginn der Veranstaltung soll es am 5. Juni zudem eine Schweigeminute gegeben haben.