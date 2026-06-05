Bei Zeremonie auf Schloss Windsor: König Charles III. trauert um Opfer von Hubschrauberabsturz
1
König Charles III. während einer Rede am 5. Juni auf Schloss Windsor. Foto: ddp images/Aaron Chown/PA Wire

Nach dem Absturz eines Militärhubschraubers in England hat König Charles III. während einer militärischen Zeremonie auf Schloss Windsor den drei Opfern gedacht.

Während einer Zeremonie auf Schloss Windsor hat König Charles III. (77) den Absturz eines Militärhubschraubers angesprochen, der sich kürzlich in der Nähe der englischen Stadt Okehampton ereignet hat. Bei dem Unglück sind laut britischem Verteidigungsministerium während einer Übung eine Royal-Navy-Angehörige sowie zwei männliche Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen. Charles habe sich "zutiefst erschüttert" gezeigt, wie unter anderem der britische "Independent" schreibt. Vor Beginn der Veranstaltung soll es am 5. Juni zudem eine Schweigeminute gegeben haben.

 

Charles, der ebenso einst in der Royal Navy gedient hat, flog damals selbst Helikopter und bezeichnete sich dem Bericht zufolge während der militärischen Zeremonie als "Junglie". Dies ist demnach ein üblicher Spitzname für Mitglieder der Commando Helicopter Force der Royal Navy.

"Unsere Gedanken und unser tiefstes Mitgefühl gelten den Familien"

In einer Rede vor hunderten Royal Marines und Veteranen sowie deren Familien und Freunden habe der britische Monarch gesagt: "Ich möchte diese Gelegenheit auch nutzen, um mit größter Trauer einen Absturz eines Hubschraubers der Royal Navy am Mittwoch anzusprechen." Als ehemaliger Pilot sei der König "zutiefst erschüttert" gewesen, als er die tragische Nachricht gehört habe. "Unsere Gedanken und unser tiefstes Mitgefühl gelten den Familien, Freunden und Kollegen der Betroffenen", sagte Charles weiter.

König Charles III. habe außerdem darauf hingewiesen, dass der Einsatz der Verstorbenen im militärischen Dienst höchste Achtung verdiene. Man werde für die drei Opfer des Absturzes weiterhin beten. Der Monarch soll persönlich den Familien der drei Verstorbenen geschrieben haben.

 