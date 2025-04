Bei Your Friends and Neighbors: OP-Narben nach Krebserkrankung: Olivia Munn unsicher bei Sexszenen

Bei "Your Friends and Neighbors"

Nach überstandener Krebserkrankung und mehreren Operationen kehrte Olivia Munn vor die Kamera zurück. Bei den Sexszenen mit Jon Hamm in der neuen Serie "Your Friends and Neighbors" fühlte sie sich jedoch anfangs unsicher wegen ihres Körpers.











Olivia Munn (44) hat offen über ihre Ängste gesprochen, nach ihrer Krebserkrankung und mehreren Operationen ihren Körper vor der Kamera zu präsentieren. Die Schauspielerin, die in der neuen Apple TV+-Serie "Your Friends and Neighbors" an der Seite von Jon Hamm (54) zu sehen ist, gab zu, dass ihre zahlreichen Narben besonders bei intimen Szenen sie zunächst verunsichert haben.