1 Der Mann starb noch am Unfallort. (Symbolbild) Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Ein Kleintransporter kracht auf der A6 gegen einen stehenden Lkw. Der Fahrer überlebt den Aufprall nicht.











Link kopiert



Bei einem Auffahrunfall an einem Stauende auf der Autobahn 6 ist der Fahrer eines Kleintransporters tödlich verunglückt. Der Mann starb noch am Unfallort bei Wolpertshausen, wie die Polizei mitteilte. Die A6 war am Abend in Richtung Nürnberg voll gesperrt.