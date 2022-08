1 Wladimir Putin (rechts) und Recep Tayyip Erdogan trafen sich in Sotschi. Foto: AFP/MURAT KULA

Am Freitag trafen sich der russische Präsident Wladimir Putin und der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan in Sotschi. Am Abend gab der Kreml Auskunft zu den Verhandlungen.















Mit Spannung wurde das Treffen zwischen Wladimir Putin und Recep Tayyip Erdogan in Sotschi erwartet. Wie der Kreml am Freitagabend mitteilte, haben sich der russische Präsident und der türkische Staatschef auf eine verstärkte Zusammenarbeit in Wirtschafts- und Energiefragen geeinigt.

Bei ihrem Treffen in Sotschi am Schwarzen Meer einigten sich die beiden laut Kreml „trotz der derzeitigen regionalen und globalen Herausforderungen“ auf einen verstärkten Handelsaustausch zwischen beiden Ländern.

Getreide-Exporte laufen wieder

Erdogan und Putin hatten sich zuletzt Mitte Juli in Teheran getroffen. Drei Tage später unterzeichneten Moskau, Kiew, Ankara und die UNO ein Abkommen, um wieder ukrainische Getreide-Exporte über das Schwarze Meer zu ermöglichen. Am vergangenen Montag lief dann ein erstes mit Mais beladenes Schiff aus dem Hafen von Odessa aus. Am Freitag starteten nach Angaben des türkischen Verteidigungsministeriums drei weitere Schiffe mit Getreide aus der Ukraine.

Wegen des Krieges waren in den vergangenen Monaten alle Getreide-Exporte der Ukraine aus ihren Schwarzmeer-Häfen blockiert, was zu einer Lebensmittelkrise weltweit beigetragen hatte.