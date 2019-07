1 David Hasselhoff und Blümchen haben einen gemeinsamen neuen Song. Foto: AFP/Valerie Macon

Da schlagen 90er-Jahre-Herzen höher: David Hasselhoff und Blümchen machen gemeinsame Sache und präsentieren zum ersten Mal ihren gemeinsamen Song „You Made the Summer Go Away“.

Stuttgart - Was für eine Nachricht für alle Fans der 90er: Baywatch-Ikone David Hasselhoff und Sängerin Blümchen singen wieder – und das gemeinsam.

Ihre Single „You Made the Summer Go Away“ wird bei der ZDF-Sendung „Willkommen bei Carmen Nebel“ am Samstagabend zum ersten Mal präsentiert, wie „The Hoff“ auf Twitter verriet:

Wie die Performance der beiden aussehen wird und ob der Song an die Hits wie „Boomerang“ oder „Herz an Herz“ herankommen können, bleibt noch offen.

Blümchen begeistert über Zusammenarbeit

Auch Jasmin Wagner alias Blümchen verkündete die Zusammenarbeit mit Hasselhoff freudig. „High Five zu meinem Teenager-Ich“ schrieb sie auf Instagram. Auch der Hashtag #Blümchenhoff ist zu lesen. Ob das allerdings der offizielle Bandname sein wird, ist fraglich:

Der Song, der seit Samstag bei allen Streamingdiensten zu hören ist, hat durchaus Ohrwurmpotenzial. Auch, wenn er weniger an die 90er erinnert, als man es sich von dieser Kombination vielleicht erhofft hätte.