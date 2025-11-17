Der Influencer, der Ariana Grande vergangene Woche bei einer "Wicked"-Premiere attackierte, wurde verurteilt. Der Australier muss für neun Tage in Haft.
Der Mann, der Ariana Grande (32) vergangene Woche bei der Premiere von "Wicked: Teil 2" in Singapur auf dem roten Teppich attackiert hat, muss für neun Tage ins Gefängnis. Wie "BBC News" berichtet, wurde der australische Staatsbürger Johnson Wen wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses verurteilt. Am Freitag hieß es zunächst, es würde ihm lediglich eine Geldstrafe drohen.