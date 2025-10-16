Bei Wicked-Event in Berlin: Pink oder Grün? In dieser Farbe fühlt sich Lottie Moss am wohlsten

Grün oder Pink? Bei einem "Wicked"-Event von Deichmann in Berlin verraten Stars wie Lottie Moss, Janin Ullmann und Diego Pooth, in welcher Farbe sie sich am wohlsten fühlen - und gestehen auch einige Mode-Makel.
Wenn Model Lottie Moss (26) nach Deutschland reist, dann geht ihr erster Weg immer in die Bäckerei. Frisches Brot und herzhaftes Gebäck haben es der Schwester von Kate Moss (51) angetan. Auch bei ihrem letzten Berlin-Besuch machte sie keine Ausnahme und schwärmte lachend: "Das deutsche Brot hat mich wirklich umgehauen."