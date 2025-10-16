Bei Wicked-Event in Berlin: Pink oder Grün? In dieser Farbe fühlt sich Lottie Moss am wohlsten

Grün oder Pink? Bei einem "Wicked"-Event von Deichmann in Berlin verraten Stars wie Lottie Moss, Janin Ullmann und Diego Pooth, in welcher Farbe sie sich am wohlsten fühlen - und gestehen auch einige Mode-Makel.

Wenn Model Lottie Moss (26) nach Deutschland reist, dann geht ihr erster Weg immer in die Bäckerei. Frisches Brot und herzhaftes Gebäck haben es der Schwester von Kate Moss (51) angetan. Auch bei ihrem letzten Berlin-Besuch machte sie keine Ausnahme und schwärmte lachend: "Das deutsche Brot hat mich wirklich umgehauen."

Seit Anfang des Jahres setzt Lottie den Fokus bewusst auf Wohlbefinden statt äußeren Drucks. "Niemand muss schlank sein. Sei einfach du selbst - das ist das Einzige, was zählt. Wir sind alle unterschiedlich, und genau das macht uns besonders", sagte sie nachdenklich beim Event zum "Wicked"-Kollektions-Launch von Deichmann, inspiriert vom gleichnamigen Film, in der historischen Heeresbäckerei in Berlin.

Zwischen pink-grünen Schuhen und Taschen gab Lottie Moss allerdings zu: "Ich habe den ersten Film ehrlich gesagt nie gesehen, aber das hier inspiriert mich, sodass ich ihn doch noch schauen möchte." Grün sei "nicht meine Farbe", so das Model. "Pink dagegen liebe ich! Paris Hilton ist mein absolutes Style-Vorbild."

Diego Pooth bleibt bei Zukunftsplänen gelassen

Diego Pooth (22), Sohn von Verona und Franjo Pooth, erschien zum Event passend im pinken Hoodie. "Ich bin da unkompliziert. Meistens trage ich einfach Jeans, Jogginghose und Hoodie. Und ein gemütliches Paar Schuhe", sagte er.

Mode ist für ihn weniger Statement als Komfortzone - und das passt zu seiner Einstellung. Während er neben dem Studium an einer eigenen Marke für Nahrungsergänzung arbeitet, bleibt er gelassen, was Zukunftspläne betrifft. "Ich habe noch Zeit. Ich bin 22. Über Kinder oder Familie macht man sich erst Gedanken, wenn man auf die 30 zugeht."

Pooth lebt aktuell in Berlin, vor Kurzem zog seine Freundin Louisa in seine Nähe. Gemeinsam haben sie die französische Bulldogge Daisy. "Es ist fast, als würde man ein Kind großziehen", erzählte er über das Leben mit dem Hund. "Man muss ihr alles beibringen. Aber es macht so viel Spaß."

Nele Ludowig (22), Tochter von Moderatorin Frauke Ludowig, zeigt sich ebenfalls gelassen, wenn es um Zukunftspläne geht - sei es im Studium oder Beruf: "Man kann nicht alles planen. Das, was zu einem passt, findet einen sowieso - wenn man einfach dranbleibt", sagte sie.

In Sachen Mode mag es die 22-Jährige eher neutral. Sie gibt zu: "Ich habe wirklich lange nachgeguckt, ob ich irgendwas Pinkes oder Grünes in meinem Schrank habe. Habe ich nicht. Ich liebe Pink, aber ich trage es nie. Mein Kleiderschrank ist total eintönig." Außer bei Schuhen: "Wenn ich ein Paar wirklich mag, dann kaufe ich es gleich in allen Farben. Ganz schlimm."

Janin Ullmann traf zum ersten Mal den Dresscode nicht

Moderatorin Janin Ullmann (43) zeigte, dass selbst erfahrene Profis nicht gegen kleine Fashion-Pannen gefeit sind - und fühlt sich damit wie eine Außenseiterin à la Elphaba: "Ich habe heute zum ersten Mal in meiner Laufbahn den Dresscode nicht getroffen", erzählte sie lachend. "Ich komme mir ein bisschen vor wie ein Alien, alles ist so schön grün und pink und ich bin hier in Grau und Schwarz."

Ullmann, die seit diesem Jahr das RTL-Magazin "Gala" moderiert, bewies damit einmal mehr, dass Selbstironie das beste Accessoire ist - und manchmal der charmanteste Zaubertrick des Abends. Mit typisch trockenem Humor sprach sie auch über das Thema, das an diesem Abend alle verband: Schuhe. "Ich habe viel zu viele davon - und das ist ja auch für die Schuhe nicht schön, wenn sie da nur rumstehen."