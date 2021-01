1 Wie die Polizei am Samstag mitteilte, entstand ein Schaden von rund 7000 Euro. (Symbolbild) Foto: imago images/teamwork/Achim Duwentäster

Ein 18 und ein 54 Jahre alter Mann liefern sich zwischen dem Autobahnkreuz Weinheim und der Anschlussstelle Dossenheim im Rhein-Neckar-Kreis ein Autorennen. Jetzt müssen beide laufen.

Dossenheim - Zwei Autofahrer haben sich am Freitag zwischen dem Autobahnkreuz Weinheim und der Anschlussstelle Dossenheim (Rhein-Neckar-Kreis) ein Autorennen geliefert und sind dann zusammengeprallt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, entstand ein Schaden von rund 7000 Euro. Beide sind ihren Führerschein los.

In die Raserei waren ein 18 Jahre alter Mann und ein 54-Jähriger verwickelt. Dabei soll der Ältere auf den linken Fahrstreifen der Autobahn 5 gewechselt haben, woraufhin der 18-Jährige von 180 Stundenkilometern auf etwa 100 Stundenkilometer abbremste. Anschließend sollen beide hintereinander mit etwa 180 Sachen über die Autobahn gerast sein, wobei der 54-Jährige wiederholt stark abgebremst und beschleunigt haben soll. Zum Unfall kam es beim Abfahren an einer Ausfahrt. Ein Zeuge gab an, dass er auf den Standstreifen auswich, als die beiden Raser „angeschossen“ kamen.