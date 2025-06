Frau aus Deutschland stirbt bei Sturz in die Tiefe

Bei Wanderung in Tirol

1 Foto: Daniel Karmann/dpa/Daniel Karmann

Eine junge Frau wandert mit ihrem Partner in Tirol. Sie ist gut ausgerüstet, und auch das Wetter macht keine Probleme. Doch beim Abstieg kommt es zu einem tödlichen Unfall.











Eine junge Frau aus Deutschland ist in Tirol vor den Augen ihres Partners über eine steile Bergflanke in den Tod gestürzt. Die 28-Jährige wohnte im österreichischen Bundesland Tirol, hatte aber auch einen Wohnsitz im bayerischen Landkreis Rosenheim, wie ein österreichischer Polizeisprecher am Montag mitteilte.