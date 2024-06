Bei Vorfall in Park

1 Prinzessin Anne ist verletzt worden. Foto: dpa/John Walton

Gemeinsam mit ihrem Mann und ihren Kindern hielt sich Prinzessin Anne auf ihrem Landsitz auf. Dort kam es zu einem Zwischenfall mit einem Pferd, nun ist die Schwester des Königs in einer Klinik.











Link kopiert



Prinzessin Anne ist bei einem Zwischenfall mit einem Pferd auf ihrem privaten Landsitz leicht verletzt worden und wird in einem Krankenhaus in Bristol behandelt. Die Schwester von König Charles III. habe eine Gehirnerschütterung erlitten, teilte der Buckingham-Palast am Montag mit.