Bei VfB-Kantersieg gegen Bayer: „Bruder was bei Leweling los?“ – Fans feiern Doppeltorschützen

Der VfB Stuttgart hat in der Fußball-Bundesliga einen Gala-Auftritt hingelegt. In Leverkusen gewannen die Schwaben mit 4:1. Die Fans zeigten sich begeistert.
Der VfB Stuttgart hat am Samstagabend in der Fußball-Bundesliga beim Auswärtsspiel bei Bayer 04 Leverkusen eine Gala-Vorstellung abgeliefert. Die Schwaben gewannen hochverdient mit 4:1. Zur Halbzeit stand es bereits 4:0 für die Elf von Trainer Sebastian Hoeneß. Jamie Leweling (7. und 45. Minute), Maxi Mittelstädt (29. Minute/Elfmeter) und Deniz Undav (45.+2. Minute) sorgten mit ihren Treffern für Begeisterung und großes Staunen bei den Fans des VfB. „Bitte weckt mich nicht auf“, schreibt ein User auf der Plattform „Bluesky“.