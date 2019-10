1 Aus US-Kreisen heißt es, dass der Chef der Terrormiliz Islamischer Staat, Abu Bakr al-Bagdadi, tot sei. Foto: dpa/Uncredited

Aus US-Kreisen verlautet, dass der Chef des Islamischen Staats vermutlich bei einem US-Angriff in Syrien getötet wurde. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtet von einem Hubschrauberangriff auf ein mutmaßliches IS-Versteck bei Idlib. Ob Al-Bagdadi unter den Toten ist, sei noch unklar.

Washington - Der Chef der Terrormiliz Islamischer Staat, Abu Bakr al-Bagdadi, ist nach einem US-Angriff in Syrien vermutlich tot. Al-Bagdadi sei in der syrischen Provinz Idlib angegriffen worden, wurde der Nachrichtenagentur AP aus staatlichen US-Kreisen mitgeteilt. Die Bestätigung, dass er bei einer Explosion getötet worden sei, stehe noch aus. Die Quelle wollte nicht namentlich genannt werden.

Präsident Donald Trump stellte eine wichtige Ankündigung in Aussicht und twitterte in der Nacht auf Sonntag: „Etwas sehr Großes ist gerade passiert!“. Ein Sprecher des Weißen Hauses sagte, Trump werde um 9 Uhr Ostküsten-Zeit (14 Uhr mitteleuropäischer Zeit) ein „wichtiges Statement“ abgeben.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien berichtete von einem Angriff, den eine Staffel aus acht Hubschraubern in Begleitung eines Militärflugzeugs in der Nacht auf Sonntag nach Mitternacht im Gebiet Barischa nördlich der Stadt Idlib verübt habe. Dabei seien Stellungen der Gruppe Hurras Al-Din, die Verbindungen zu Al-Kaida hat, und mutmaßliche Verstecke von IS-Mitgliedern angegriffen worden.

USA setzte Kopfgeld auf ihn aus

Die Hubschrauber hätten etwa 120 Minuten lang heftige Angriffe auf IS-Stellungen verübt, berichtete die Beobachtungsstelle. Dschihadisten hätten die Hubschrauber währenddessen mit schweren Waffen angegriffen. Neun Personen seien durch den Hubschrauberangriff getötet worden. Es sei noch nicht bekannt, ob Al-Bagdadi unter den Getöteten sei. Die Zahl der Toten werde wahrscheinlich noch steigen, da es viele Verwundete gebe, teilte die Beobachtungsstelle mit. Videos, die syrische Gruppen online veröffentlichten, schienen zu bestätigen, dass der Einsatz in Barischa statt fand.

Al-Bagdadi hatte den weltweiten Dschihad des IS angeführt. Die USA hatten 25 Millionen Dollar (23 Millionen Euro) Kopfgeld auf ihn ausgesetzt.

Wenn er sich tatsächlich in dem wenige Kilometer von der türkischen Grenze entfernten Dorf aufhielt, wäre das eine Überraschung, obgleich vermutet wird, dass manche ranghohe IS-Mitglieder in die Provinz Idlib flohen, nachdem sie ihre letzten Gebiete in Syrien im März an kurdische Kämpfer verloren. Die umliegenden Gebiete stehen überwiegend unter der Kontrolle einer Gruppe, die ein Rivale des IS ist: das Rebellenbündnis Haiat Tahrir al-Scham, das Verbindungen zu Al-Kaida hat. Allerdings sind dort auch andere dschihadistische Gruppen aktiv, die Sympathien für den IS haben.

Al-Bagdadi schon mehrfach als tot vermeldet worden

Al-Bagdadi stand seit mindestens fünf Jahren an der Spitze des IS. Er führte den Aufstieg der Terrormiliz an, als sie mit Enthauptungen berüchtigt wurde und Hunderttausende Anhänger in ihr sogenanntes Kalifat in Syrien und dem Irak lockte. Seine Aufrufe waren auch Inspiration für terroristische Anschläge im Herzen Europas. Sein einziger bekannter öffentlicher Auftritt war 2014, als er in der Al-Nuri-Moschee in Mossul eine Predigt hielt.

Al-Bagdadi ist in den vergangenen Jahren schon mehrfach als tot vermeldet worden. 2017 sagten russische Staatsbedienstete, es gebe eine „hohe Wahrscheinlichkeit“, dass er bei einem russischen Luftangriff im Umland von Al-Rakka getötet wurde, doch US-Beamte sagten später, sie glaubten, dass er noch am Leben sei.