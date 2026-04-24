Bei uns passt es einfach: Maria Höfl-Riesch schwärmt von ihrer neuen Beziehung

Maria Höfl-Riesch hat sich ein gemeinsames Leben mit ihrem neuen Partner aufgebaut. In einem Interview schwärmen die ehemalige Skirennläuferin und der Kreuzfahrt-Manager voneinander.
Mehr als ein Jahr nach der Scheidung von ihrem Ex-Ehemann ist Maria Höfl-Riesch (41) wieder glücklich verliebt. An der Seite von ihrem neuen Partner Johann Schrempf fühlt sich die ehemalige Skirennläuferin offensichtlich angekommen. "Das ist keine Short-Time-Liaison, sondern eine Long-Time-Liebe", sagte sie nun im Interview mit der "Bild"-Zeitung.