Bei uns passt es einfach: Maria Höfl-Riesch schwärmt von ihrer neuen Beziehung

Maria Höfl-Riesch hat sich ein gemeinsames Leben mit ihrem neuen Partner aufgebaut. In einem Interview schwärmen die ehemalige Skirennläuferin und der Kreuzfahrt-Manager voneinander.

Mehr als ein Jahr nach der Scheidung von ihrem Ex-Ehemann ist Maria Höfl-Riesch (41) wieder glücklich verliebt. An der Seite von ihrem neuen Partner Johann Schrempf fühlt sich die ehemalige Skirennläuferin offensichtlich angekommen. "Das ist keine Short-Time-Liaison, sondern eine Long-Time-Liebe", sagte sie nun im Interview mit der "Bild"-Zeitung.

Öffentlich wurde ihre Beziehung beim Bambi 2024, als sich die dreifache Olympiasiegerin und der Kreuzfahrtschiff-Manager bei der After-Party öffentlich küssten. Der Moment sorgte für Schlagzeilen, denn bis dahin war über eine Beziehung nichts bekannt. Erst kurz zuvor hatte Höfl-Riesch die Trennung von Ex-Ehemann Marcus Höfl bekannt gegeben.

Dabei kannten sich Höfl-Riesch und Schrempf schon lange. Kennengelernt hatten sie sich auf dem Kreuzfahrtschiff MS Europa 2. Die ehemalige Leistungssportlerin war dort seit 2015 regelmäßig als Fitnesstrainerin im Einsatz, während Schrempf als Hotelmanager an Bord arbeitete. Über die Jahre entstand so eine enge Verbindung - bis es schließlich "richtig gefunkt" habe, wie Höfl-Riesch rückblickend sagt. "Leider haben wir uns erst nach zehn Jahren so richtig gefunden."

Maria Höfl-Riesch schwärmt vom Leben mit neuem Partner

Inzwischen haben sich die beiden ein gemeinsames Leben aufgebaut, wohnen sogar bereits zusammen. Einen festen Lebensmittelpunkt gibt es nicht - vielmehr pendeln sie zwischen verschiedenen Orten. In Kitzbühel lebt Schrempf zeitweise bei Höfl-Riesch, am Gardasee haben sie gemeinsam eine Wohnung gefunden. Dazu kommt sein Haus in der Steiermark, wo auch sein Sohn lebt. "Bei uns wird es auf jeden Fall nicht langweilig", beschreibt Höfl-Riesch ihren Alltag.

Auch Schrempf schwärmt gegenüber "Bild" von seiner Partnerin und bezeichnete sie als "die größte und aufregendste Frau, die es gibt". Was ihre Beziehung trägt, beschreibt Höfl-Riesch vergleichsweise nüchtern: "Bei uns passt es einfach." Gemeinsame Interessen spielen dabei eine zentrale Rolle. Beide sind sportlich aktiv, gehen gern in die Berge, fahren Ski und reisen viel. "Wir sind auf einer Wellenlänge, er bringt mich zum Lachen", sagt sie.