Bei Unfall in Plochingen schwer verletzt

1 Der Mann wurde bei dem Unfall schwer an den Beinen verletzt. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Aaron Klewer

Ein 56-Jähriger wurde am Freitagabend bei Plochingen (Kreis Esslingen) von einem Zug erfasst. Der Mann wurde dabei schwer an den Beinen verletzt und musste vom Notarzt behandelt werden, bevor er in eine Klinik gebracht wurde.











Link kopiert



Ein 56 Jahre alter Mann ist am Freitagabend in Plochingen (Kreis Esslingen) von einem Zug erfasst und verletzt worden. Der stark alkoholisierte Mann lief nach Angaben der Polizei gegen 21 Uhr auf den Gleisen in Richtung Bahnhof.