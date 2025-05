Die Kölner Band Kasalla trauert um ein Mitglied ihres Teams: Der Tontechniker der Gruppe, Tom, hatte einen Motorradunfall. "Wir sind zerrissen. Wir sind gebrochen. Wir sind kaputt", heißt es auf der Instagram-Seite der Gruppe zu einem Schwarz-Weiß-Foto.

In dem emotionalen Post schreiben die Bandmitglieder weiter: "Wie groß die Lücke ist, die du hinterlässt, kann man nicht in Kilometern messen. Wenn wir dich um drei Uhr Nachts angerufen haben, warst du da, egal bei was. Du warst immer knallhart ehrlich mit und zu uns und jedem. Du warst und bleibst für immer ein untrennbarer Teil von uns." Am Ende des Beitrags erklären die Musiker: "Unsere Gedanken sind bei deiner Familie und Valeska. Wir sind immer für euch da."

Konzert in Wuppertal wurde abgesagt

Zudem hat die Band ein für Samstag geplantes Konzert in Wuppertal abgesagt. An ihre Fans richteten sie die Worte: "Wir sitzen hier in Fassungslosigkeit über den Verlust unseres Kasalla-Familienmitglieds Tom zusammen." Heute Abend seien sie nicht in der Lage, ein Konzert zu spielen.

In den sozialen Medien ist die Anteilnahme riesig. Viele Fans und Kollegen kommentieren unter den Posts von Kasalla und nehmen Abschied. "Wir sind schockiert und unfassbar traurig. Unser aufrichtiges Beileid den Angehörigen und der gesamten Kasalla-Familie. Wir wünschen Euch allen viel Kraft in dieser schwierigen Zeit", heißt es unter anderem von Höhner.