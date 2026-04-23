Bei einem zuvor unangekündigten Besuch in der Ukraine hat Prinz Harry beim Kyiv Security Forum gesprochen. Er fordert unter anderem Wladimir Putin dazu auf, den Krieg zu beenden.
Während sich die britischen Royals für gewöhnlich nicht zu politischen Angelegenheiten äußern, hat Prinz Harry (41) Stellung im Ukraine-Krieg bezogen. Während eines zuvor unangekündigten Besuchs in Kiew hat sich der jüngere Sohn von König Charles III. (77) auf einer Sicherheitskonferenz unter anderem auch direkt an Russlands Präsident Wladimir Putin (73) gewandt.