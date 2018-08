Bei Überlingen Mann stirbt beim Baden im Bodensee

Von red/dpa 06. August 2018 - 21:26 Uhr

Die Polizei schließt Fremdverschulden aus (Symbolbild). Foto: dpa

Ein Mann ist am Montag beim Baden im Bodensee in der Nähe von Überlingen ums Leben gekommen. Zeugen hatten ihn mit dem Gesicht nach unten auf der Wasserfläche treiben sehen.

Bodman-Ludwigshafen - Ein 76 Jahre alter Mann ist am Montag beim Baden im Bodensee in der Nähe von Überlingen ums Leben gekommen. Zeugen hätten bemerkt, dass der Schwimmer mit dem Gesicht nach unten leblos auf der Wasseroberfläche getrieben sei, teilte die Polizei am Abend mit. Der Mann sei zwar noch reanimiert worden, dennoch habe der Notarzt nur noch den Tod feststellen können.

Ein Fremdverschulden schloss die Polizei aus. Weshalb der 76-Jährige starb, werde nun untersucht.