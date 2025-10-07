Als Taylor Swift im US-Fernsehen auf ihren funkelnden Verlobungsring angesprochen wird, gerät der Popstar völlig aus dem Häuschen. "Es ist verrückt, das ist verrückt", sagt sie mit Blick auf das Schmuckstück.
Auch einer Milliardärin kann man mit materiellen Dingen offenbar Freude bereiten. Zu Gast in Jimmy Fallons (51) "Tonight Show", wo sie über ihr neues Album "The Life of a Showgirl" sprach, schwärmte Taylor Swift (36) in den höchsten Tönen von ihrem Verlobungsring, den ihr NFL-Star Travis Kelce (36) vor einigen Wochen an den Finger gesteckt hat.