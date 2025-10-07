Als Taylor Swift im US-Fernsehen auf ihren funkelnden Verlobungsring angesprochen wird, gerät der Popstar völlig aus dem Häuschen. "Es ist verrückt, das ist verrückt", sagt sie mit Blick auf das Schmuckstück.

Auch einer Milliardärin kann man mit materiellen Dingen offenbar Freude bereiten. Zu Gast in Jimmy Fallons (51) "Tonight Show", wo sie über ihr neues Album "The Life of a Showgirl" sprach, schwärmte Taylor Swift (36) in den höchsten Tönen von ihrem Verlobungsring, den ihr NFL-Star Travis Kelce (36) vor einigen Wochen an den Finger gesteckt hat.

Popstar kann Glück nicht fassen Als Late-Night-Talker Fallon während des Interviews mit Swift darauf zu sprechen kam, dass er von ihrem neuen Schmuckstück "geblendet" werde, stimmte sie zunächst zu. "Es ist verrückt, das ist verrückt", erklärte die Sängerin, während sie auf ihren Ring schaute.

Den Verlobungsring habe ihr Verlobter Kelce individuell entworfen - in Zusammenarbeit mit "dieser fantastischen Juwelierin", wie Swift weiter ausführte. "Ich schaue ihn mir ständig an, es fühlt sich für mich überhaupt nicht normal an, ich denke immer noch: 'Oh Mann, wow!'"

Taylor Swift: "Du hörst mir zu!"

Bei ihrem Verlobten würde es sich zudem um ihren "Lieblingsmenschen" handeln. "Nichts gegen alle anderen, die ich je getroffen habe. Die Tatsache, dass dies die Person ist, mit der ich jeden Tag für immer zusammen sein werde, das ist das Wesentliche daran", erläuterte der US-Popstar weiter.

Schon am 3. Oktober, dem Tag der Veröffentlichung von "The Life of a Showgirl", hatte Swift während eines Radioauftritts in England enthüllt, dass sie selbst vor anderthalb Jahren ihren heutigen Verlobten mit der Arbeit der Juwelierin Kindred Lubeck bekannt gemacht hätte. Mit ebenjener Schmuckdesignerin entwarf Kelce dann den Ring.

"Ich hatte ihm vor etwa anderthalb Jahren ein Video gezeigt, und wie sich herausstellte, hatte er alles genau beobachtet, denn als ich den Ring sah, dachte ich: 'Ich weiß, wer das gemacht hat, ich weiß, wer das gemacht hat', und außerdem: 'Du hörst mir zu!'", sagte Swift.