Donald Trump bei Staatsbesuch in England hofiert

US-Präsident Donald Trump (79) hat am Dienstagabend britischen Boden erreicht. Die Air Force One genannte Präsidentenmaschine setzte kurz nach 21 Uhr Ortszeit auf der Rollbahn des Flughafens London Stansted nördlich der britischen Hauptstadt auf. Hand in Hand mit Ehefrau Melania Trump (55) schritt der US-Präsident im Anschluss die Flugzeugtreppe hinunter, an deren Fuß das Präsidenten-Ehepaar von Würdenträgern begrüßt wurde.