Bei Treffen mit Olaf Scholz: König Charles plaudert über Fußball-EM

1 Bundeskanzler Olaf Scholz (li.) und König Charles (re.) in Oxford. Foto: imago/i Images/Pool

Beim Europagipfel nahe Oxford, bei dem auch Bundeskanzler Olaf Scholz anwesend war, kam es zum Austausch zwischen den europäischen Staats- und Regierungschefs und König Charles. Der Royal plauderte dabei auch über die Fußball-EM.











Am Donnerstag (18. Juli) traf sich der britische Monarch König Charles III. (75) anlässlich des vierten Gipfels der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) mit fast 50 europäischen Staats- und Regierungschefs. In einer Gruppe plauderte er im Schloss Blenheim mit Bundeskanzler Olaf Scholz (66), Finnlands Ministerpräsident Petteri Orpo (54) und der britischen Vize-Premierministerin Angela Rayner (44). Diese soll den Royal laut "britischer Daily Mail" auf die zurückliegende Fußball-EM in Deutschland angesprochen haben.