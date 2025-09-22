Bei Trauerfeier für Charlie Kirk: Trump: „Ich hasse meine Gegner“

Bei der Trauerfeier für Charlie Kirk sagt dessen Witwe, die Antwort auf Hass sei nicht Hass. US-Präsident Donald Trump ist da explizit anderer Meinung – und sagt das auch.
US-Präsident Donald Trump hat bei der Trauerfeier für den getöteten Aktivisten Charlie Kirk seine eigene Haltung zu politischen Gegnern verdeutlicht. Kirk sei ein „Missionar mit einem edlen Geist und einem großen, großen Ziel“ gewesen, sagte Trump. Er habe seine Gegner nicht gehasst, sondern das Beste für sie gewollt. „Da war ich anderer Meinung als Charlie“, fügte der US-Präsident dann hinzu. „Ich hasse meine Gegner und wünsche ihnen nicht das Beste.“