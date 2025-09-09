Bei Toronto International Film Festival: Aus gesundheitlichen Gründen: Ian McKellen sagt Filmpremiere ab

Ian McKellen wollte auf "Nummer sicher gehen" und hat auf Anraten seiner Ärzte die Premiere seines neuen Films "The Christophers" beim Filmfest in Toronto verpasst.
Sir Ian McKellen (86) hat die Premiere seines neuen Films "The Christophers" beim diesjährigen Toronto Film Festival verpasst - auf Anraten seiner Ärzte. In einer vorab aufgezeichneten Videobotschaft an das Publikum im Princess of Wales Theatre erklärte der Schauspieler laut "Variety" am Sonntag: "Better sage than sorry" - besser auf Nummer sicher gehen.