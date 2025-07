Bei Theaterpremiere in Berlin: Katja Riemann wird Großmutter: Tochter Paula zeigt ihren Babybauch

Katja Riemann (61) hat im Juni in einem Podcast verraten, dass sie bald Großmutter wird. Bei der Premiere des gemeinsamen Theaterstücks "DI-VI-SI-ON" am 7. Juli in Berlin war nun erstmals der Babybauch von Tochter Paula Riemann (31) zu sehen.

"Was für ein Spaß"

Das enge, gestreifte Trägerkleid zeigte, dass die Schwangerschaft wohl schon fortgeschritten ist. Nicht nur für die Fotografen posierte Paula Riemann, die selbst schon vor der Kamera stand und zudem als Autorin und Regisseurin tätig ist. Sie trat auch zusammen mit ihrer Mutter vor das Publikum im Renaissance-Theater. Ein Foto von dem besonderen Moment auf der Bühne veröffentlichte Katja Riemann auf ihrem Instagram-Account. Dazu schrieb sie: "Premiere geschafft! Was für ein Spaß!"

Die Riemann-Frauen machen bei dem Sci-Fi-Werk, das rund 20 Jahre in der Zukunft spielt, gemeinsame Sache: Paula Riemann inszeniert, Katja Riemann spielt.

"Eine ganz kleine Frau wird da gerade gebacken"

Erst im Juni hatte Katja Riemann geradezu beiläufig die süßen Familien-News verkündet. In einer Episode des Podcasts "Studio 9" vom Deutschlandfunk Kultur verriet sie, dass sie bald zum ersten Mal Großmutter wird. "Es gibt noch eine dritte Generation in dieser Produktion - meine Tochter ist nämlich schwanger. Wir sind also drei Frauen. Eine ganz kleine Frau wird da gerade gebacken", scherzte sie weiter und verriet damit offenbar sogleich, dass sie eine Enkelin erwartet.

In einem gemeinsamen "Tagesspiegel"-Interview wenige Tage später sagte die werdende Mama: "Ich bin schwanger, da guckt man mehr in die eigene kleine Welt." Und Katja Riemann fügte hinzu: "Ich glaube, die Hormone helfen in diesem Fall dabei, optimistisch zu sein." Zudem verriet die Schauspielerin, wo sie sich in 20 Jahren sieht: "Ich sitze schreibend in meinem tiny house with a view (zu deutsch: in meinem kleinen Haus mit Aussicht) in Südeuropa - und meine Enkelin kommt zu Besuch."