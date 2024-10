Bei Termin in Cornwall: CSI Royal! Prinz William besucht nachgestellten Tatort

1 Prinz William (l.) lässt sich in Sachen Spurensicherung aufklären. Foto: imago images/Avalon.red/Avalon

Prinz William hat ein britisches College besucht, um sich dort unter anderem mit Schülern zu treffen und sich über das Angebot vor Ort informieren zu lassen. Dabei durfte er an einem nachgestellten Tatort Fingerabdrücke nehmen.











Was die Experten von der Spurensicherung in Filmen und Serien wie der "CSI"-Reihe können, das kann offenbar auch Prinz William (42). Der Ehemann von Prinzessin Kate (42) und älteste Sohn von König Charles III. (75) hat sich bei einem öffentlichen Termin am 17. Oktober im Nehmen von Fingerabdrücken an einem nachgestellten Tatort versucht. Auf Bildern und in einem über den offiziellen Instagram-Account des Paares veröffentlichten Video ist William unter anderem dabei zu sehen, wie er in bester CSI-Manier auf Spurensuche geht.