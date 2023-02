1 Einer der beiden neuen Blitzer an der Erlachstraße Foto: Landratsamt

Am vergangenen Montag ist die neue stationäre Anlage in Betrieb gegangen. An der B 464 bei Holzgerlingen stehen nun an der T-Kreuzung mit der Erlachstraße jeweils ein Blitzer pro Fahrtrichtung. Das zuständige Landratsamt hat die Messungsstation einrichten lassen, da der Bereich trotz Ampelsteuerung seit Jahren unfallträchtig ist. „In der Vergangenheit wurden hier sowohl Geschwindigkeitsüberschreitungen als auch Rotlichtverstöße festgestellt“, heißt es von Seiten der Behörde. Die Unfallkommission des Landkreises hat daher empfohlen, eine kombinierte stationäre Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachung einzurichten.

Das bedeutet: Für jede Fahrtrichtung wurde eine separate Blitzsäule installiert. Die Anlagen überwachen beide Fahrspuren der jeweiligen Fahrtrichtung – sowohl was die Geschwindigkeit als auch das Rotlicht angeht. Es ist die erste kombinierte Anlage dieser Art im Zuständigkeitsbereich des Böblinger Landratsamts. Was gleichzeitig bedeutet, dass es solche Blitzer im Zuständigkeitsbereich der Kommunen – also innerorts – durchaus vereinzelt bereits gibt.

„Von der Neuinstallation verspricht man sich eine erhebliche Steigerung der Verkehrssicherheit“, schreibt das Landratsamt. An dieser Stelle würden täglich durchschnittlich rund 22 000 Fahrzeugen durchfahren. „Bei zahlreichen Unfällen spielte eine überhöhte Geschwindigkeit eine bedeutende Rolle“, so die Kreisbehörde, „Rotlichtverstöße kamen in der Vergangenheit als Unfallursache hinzu.“ Das soll jetzt eingedämmt werden.